المجلس الوطني الاتحادي و«الدوما الروسي» يتفقان على إنشاء لجنة صداقة برلمانية

اتفقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسيرغي ناريشكين، رئيس مجلس الدوما لجمهورية روسيا الاتحادية، على إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية روسية، وذلك لأهميتها في تعزيز وتنمية العلاقات البرلمانية بين المجلسين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية التعاون في المجالات كافة، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى تنسيق المواقف على مختلف الصعد، لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية وتبني القضايا ذات الاهتمام المشترك، وطرحها وكسب الدعم والتأييد لها والدفاع عنها، وذلك في إطار دعم المواقف الدولية للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدتها معالي الدكتورة القبيسي، والوفد المرافق لها، مع سيرغي ناريشكين، في مبنى مجلس الدوما في العاصمة الروسية موسكو أخيراً، بحضور وفد المجلس الذي ضم كلاً من عبد العزيز عبد الله الزعابي، النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وجمال محمد الحاي، وخلفان عبد الله بن يوخه، وعفراء راشد البسطي، أعضاء المجلس، وعمر سيف غباش، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، كما حضر اللقاء من الجانب الروسي نواب الرئيس، وعدد من أعضاء مجلس الدوما.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية الزيارة الناجحة التي قامت بها معالي فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، والوفد المرافق، إلى دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي أخيراً، التي تكللت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين، مؤكدين أنها حققت نتائج مثمرة وإيجابية لتعزيز العلاقات البرلمانية.

وأعربت معالي الدكتورة أمل القبيسي عن شكرها والوفد المرافق على حسن الاستقبال في مجلس الدوما، وقالت: «شعرنا منذ وصولنا إلى روسيا الاتحادية بمدى عمق العلاقات وتميزها، ونؤكد وجود علاقة قوية واستثنائية بين قيادة البلدين، إضافة إلى العلاقة الوطيدة التي تربط بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية».

وأضافت معاليها أن زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى موسكو، هي تجسيد لعمق هذه العلاقات، وأسهمت في دفعها إلى مزيد من التعاون والشراكة، وتوقيع اتفاقيات تعاون شملت عدداً من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وشددت على أهمية تفعيل هذه العلاقات البرلمانية بأطر تنفيذية، من خلال إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين، ليستطيعا عن طريق الدبلوماسية البرلمانية تعزيز هذه العلاقات المتعددة، وتحقيق التنسيق والدعم البرلماني في المحافل البرلمانية.

مذكرة

قالت معالي أمل القبيسي: «لقد قمنا بإعداد مسودة مذكرة تفاهم لإنشاء هذه اللجنة، وننتظر تعديلها بعد الاطلاع عليها، وهو ما يعكس حرصنا على سرعة بدء أعمالها»، وأشارت إلى دور روسيا الفاعل الداعم للمفاوضات السياسية لوقف الأعمال العدائية، وإلى الاتفاق الذي تدعمه لفرض الاستقرار في سوريا، مشيدةً بمواقف روسيا الداعمة للقضية الفلسطينية، باعتبارها عنصراً مهماً لتعزيز السلام عن طريق إحياء مفاوضات السلام.

من جهته، رحب سيرغي ناريشكين، رئيس مجلس الدوما الروسي، بمعالي الدكتورة أمل القبيسي والوفد المرافق لها.