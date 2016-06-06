«اتحادية الكهرباء»: برادات السبيل شأن محلي

نفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مسؤوليتها الكاملة على برادات ماء السبيل في إمارة رأس الخيمة، مؤكدة أن براد الماء الذي تسبب بوفاة الشاب المواطن سالم حسن الحيلي الشحي 29 عاماً الأسبوع الماضي، بمنطقة الجير شمال الإمارة، تم توصيله بالكهرباء بطريقة غير قانونية من إحدى الآبار غير التابعة للهيئة.

وأوضح مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، خلال المؤتمر الصحافي لافتتاح محطة الرمس 2 لتوزيع الكهرباء برأس الخيمة، صباح أمس، أن الهيئة شكلت فريقاً هندسياً وفنياً للاطلاع وإعداد تقرير مفصل عن حالة براد السبيل الذي تسبب في وفاة الشاب المواطن صعقاً بالكهرباء وهو يحاول شرب الماء من براد سبيل في منطقة الجير أقصى شمال الإمارة، لافتاً أن التقرير أكد أن البراد المذكور تم توصيله بالكهرباء دون ترخيص مسبق من إحدى آبار المياه القريبة الغير تابعة للهيئة، في حين أن البراد نفسه يعاني القدم والتهالك والتسريبات المائية نتيجة الأهمال.

وأكد صالح أن مسؤولية سرقة التيار الكهربائي بمناطق رأس الخيمة تقع على عاتق الجهات المحلية المختصة بأعمدة الإنارة في مناطق الإمارة، لافتاً أن الهيئة على استعداد لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المحلية في الإمارة التي تقع على عاتقها مسؤولية مراقبتها في حال اتخاذها إجراءات وضوابط جديدة لتنظيم آلية تشغيل برادات السبيل.

وأوضح صالح أن برادات السبيل شأن محلي ولا دخل للهيئة به، كما نفى ما نشرته إحدى الصحف المحلية حول نية الهيئة إصدار تراخيص لبرادات السبيل المنتشرة في المناطق التي تغطيها الهيئة، وعدم قطع التيار الكهربائي عن البرادات المخالفة التي تم توصيلها من الشوارع أو من مساكن الأهالي.