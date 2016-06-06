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أطعمة معلبة تعرضك للخطر.. تعرف عليها

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أطعمة معلبة تعرضك للخطر.. تعرف عليها أطعمة معلبة تعرضك للخطر.. تعرف عليها
كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن هناك عددا من الأطعمة المعلبة التى يتناولها الكثيرون، قد تؤدى إلى قتلك والإصابة بمشاكل صحية وتتضمن الآتى:

1- البسكويت:


>وفقا للتقرير فإن مكوناته قاتلة وتشمل الدقيق المكرر والسكر والزيوت النباتية الصالحة للأكل والأملاح والفيتامينات والمواد الصلبة فى اللبن، وشراب خليط من سكر الجلوكوز والفركتوز، وجميع هذه المكونات لها آثار سامة تؤثر على الكبد، وتؤدى إلى تلفه والزيوت النباتية تتفاعل مع التى لا يمكن معالجتها فى الجسم، فينتج عنها الإصابة بالكبد الدهنى.

وأثبتت العديد من الأبحاث أن هناك علاقة بين المواد الصلبة فى اللبن والإصابة بمرض الفصام والتوحد والاكتئاب والتصلب المتعدد.

2- الشوربة المعلبة:


>تحتوى على مكونات ومواد تلوين سامة، تشكل ضررا على الكلى والكبد، كما أن أجهزة الجسم تعمل بشكل إضافى لاستخلاص الجسم من المواد الكيميائية التى تتواجد بها وجعلها آمنة، وهذا يعنى أن الكبد سيكون غير قادرا فى أداء وظيفتة الطبيعى.

كما أظهرت العديد من الدراسات أن المواد التى تتواجد فى الشوربة ينتج عنها بعض المشاكل ارتفاع مستويات الحموضة، ووجود البكتيريا السيئة فى الأمعاء وسرعة دقات القلب وألم فى الصدر والغثيان.

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