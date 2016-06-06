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أبرز العادات "الصحية" للمشاهير.. التأمل والاستيقاظ مبكرا وممارسة الرياضة

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أبرز العادات "الصحية" للمشاهير.. التأمل والاستيقاظ مبكرا وممارسة الرياضة أبرز العادات "الصحية" للمشاهير.. التأمل والاستيقاظ مبكرا وممارسة الرياضة
التأمل وممارسة التمرينات الرياضية والاستيقاظ المبكر، عادات يومية صحية لعدد من رجال الأعمال، لما لها من فوائد صحية.

وقد كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض العادات اليومية الصحية لرجال الأعمال وتتضمن الآتى:

1- التأمل: وفقا للعديد من الأبحاث فإن التأمل له العديد من الفوائد الصحية النفسية والجسدية، ويقول راى دليو - مؤسس شركة بريدج ووتر للاستثمار - إن التأمل من أكثر الأشياء فى حياتى، وكان عنصرا مهما للنجاح الذى وصلت إليه. ومن جانبه يشير جاك دروسى - الرئيس التنفيذى لـ"تويتر" إلى أنه هو و"أوبرا وينفرى" يمارسان التأمل يوميا.

2-الاستيقاظ مبكرا: أغنى الناس يميلون إلى الاستيقاظ مبكرا مثل ريتشارد برانسون - مؤسسة مجموعة فيرجن - فهو يستيقظ فى الساعة 5.45 صباحا لممارسة الرياضة قبل البدء بالعمل.

2- ممارسة التمرينات الرياضية: يؤكد رجل الأعمال الأمريكى والمنتج السينمائى "مارك كوبان" أنه يمارس تمارين القلب لمدة ساعة على الأقل من ستة إلى سبعة أيام فى الأسبوع، لتقوية الجسم وعضلة القلب.

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