"المترو" يبدأ من اليوم العمل للساعة الثانية صباحا حتى نهاية شهر رمضان

يبدأ مترو الأنفاق، اليوم الاثنين، العمل حتى السـاعة الثانية صباحا، بدلا من الواحدة صباحا، حيث يستمر العمل للثانية صباحا طوال شهر رمضان.

وأصدرت شركة تعليمات ببدء التشغيل بالخطوط الثلاثة من الساعة 5.30 صباحا. على أن ينتهى تشغيل آخر رحلة فى محطات النهاية الساعة الثانية من صباح اليوم التالى.

وتقوم آخر رحلة من محطات القيام في بداية كل خط مترو الساعة الواحدة صباحاً، فيما عدا محطة حلوان تقوم آخر رحلة 12.30 صباحا، بحيث تنتهى آخر رحلة فى محطات النهاية بالخطوط الثلاثة بين 1.45 و 2 صباحا.

المترو يعلن تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى لارتفاع درجة الحرارة