جون كيرى يهنىء المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى المسلمين فى الولايات المتحدة والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

ووجه كيرى وقرينته- حسبما ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الليلة- أطيب التمنيات إلى 1.6 مليار مسلم حول العالم بحلول الشهر الكريم.

وقال وزير الخارجية الأمريكى "إن شهر رمضان هو شهر فضيل يكثر فيه أداء الصلاة والصيام، كما أنه معروف بشهر الكرم وتذكُر المحتاجين".

وأكد كيرى أن السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم تدرك أهمية هذه القيم خلال هذا الشهر الفضيل، وهو ما يثبت التزام الولايات المتحدة بدعم الترابط الاجتماعى والتنوع وترحيبها به فى المجتمعات الأمريكية.

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