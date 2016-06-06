العلاقات الخارجية بالبرلمان تكشف مكاسب مصر من ترسيم الحدود مع اليونان

أكد طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، أن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان أمر مهم للاستفادة من الثروات فى المياه الإقليمية و المياه الاقتصادية، لتزيد من قدرة الدولة على الاستفادة من الثروات الطبيعية فى هذه المناطق.

و أشار "الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص أدى لوجود حقل الغاز مما يثبت أن ترسيم الحدود أمر طبيعى وفقا للقوانين الدولية ، موضحا أن لجنة العلاقات الخارجية ستنتظر إرسال الاتفاقيات لها للنظر فيها و إرسال تقارير مرفقة متعلقة بالمساحات و القياس.

>.

بالفيديو..النص الكامل لحوار الرئيس: نمتلك القوة والسلاح لردع من يفكر فى إيذاء مصر أو أشقائها.. ونشاط الإرهاب بسيناء لا يتخطى 3% من مساحتها.. ولا نمنع حرية التعبير.. وأنجزنا مشروعات بتريليون و400 مليار

>