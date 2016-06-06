مدير أمن مطروح:كاميرات بها خاصية الرؤية الليلية لتأمين طريق الساحل الشمالى

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إنه تم البدء فى تجهيز طريق الساحل الشمالى، بكاميرات مراقبة بتقنيات عالية تتوافر فيها خاصية الزوم والرؤية الليلية والتسجيل لمدة 30 يوما، وتمتد من أول طريق الساحل وحتى آخره لمراقبة حركة المرور أو أية حوادث أو اعتداءات ليتم التعامل والتحرك بسرعة، بالتعاون مع القرى السياحية من الإسكندرية وحتى محافظة مطروح.

وأضاف مدير أمن مطروح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الكاميرات تبث إلى 3 أماكن وهي القرية السياحية، وقسم الشرطة التابعة له، ومديرية أمن مطروح، وأنه جارِ التنسيق مع المحافظة لاستكمال باقي الطرق مثل طريق السلوم وطريق سيوة.

وأشار اللواء هشام لطفى إلى أنه تم استحداث قوات خاصة بتأمين ومراقبة الاستقرار بالشواطئ والاستجابة الفورية لبلاغات هذا العام، من خلال مجموعات مدربة وباستخدام مركبات صغيرة "بتش باجى" للتمكن من الوصول إلى داخل الشواطئ في وقت سريع.

وأوضح أن هناك مجموعات مسلحة لتأمين المواطنين وبسط السيطرة الأمنية بالشوارع أطلقنا عليها اسم "العاصفة" تتجول بالشوارع في مجموعات على متن دراجات بخارية، لسرعة الحركة وعدم التأثر بالزحام أو التكدس المرورى، ويقود كل دراجة بخارية أحد العناصر وخلفه عنصر مسلح لبث روح من الطمأنينة بين المواطنين، بحيث لا يتم الاحتكاك أو تعامل مع المواطنين إلا وقت ضرورة التدخل الأمنى.

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