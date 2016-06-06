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أولى جلسات دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان اليوم

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أولى جلسات دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان اليوم أولى جلسات دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان اليوم
تنظر اليوم الاثنين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، التى يطالب فيها بحظر نشاط حركة المقاومة الشعبية ومصادرة مقراتها.

وقال المحامى فى دعواه "لقد ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بدون سند من الواقع والقانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور".

وأضاف: تبنت هذه الحركة الإرهابية حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة.


>6 يونيو.. أولى جلسات دعوى حظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان
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