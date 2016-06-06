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الرئيس الموريتانى يدعو لمواجهة التطرف والغلو

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الرئيس الموريتانى يدعو لمواجهة التطرف والغلو الرئيس الموريتانى يدعو لمواجهة التطرف والغلو
دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز علماء وفقهاء بلاده إلى مواجهة التطرف والغلو.

وقال عبد العزيز- خلال كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان الذى يبدأ اليوم الاثنين فى موريتانيا- "إننى أقدر جهود علمائنا وفقهائنا الأجلاء، وأدعوهم إلى بذل المزيد من الجهد، لإشاعة قيم التسامح والتكافل، والتصدى بالحكمة والموعظة الحسنة لدعوات التطرف والغلو".

ودعا الرئيس الموريتانى، خلال الكلمة التى بثتها محطات الإذاعات وقنوات التلفزيونات الموريتانية، أبناء بلاده إلى اغتنام هذه الأيام المعدودات، لترسيخ روح الأخوة والتعاون، امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف، وتعزيزا لوحدتنا الوطنية، فى وجه دعاة التفرقة والفئوية.
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