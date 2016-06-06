منتخب مصر: ضياع التصنيف الأول؟ البطل جاهز لأي منافس

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على إمكانية عدم الوقوع في التصنيف الأول قبل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقام فعاليات قرعة تصفيات مونديال روسيا 2018 يوم 24 يونيو الجاري بأحد فنادق القاهرة.

وقال ناجي عبر قناة "سي بي سي إكسترا": "هاني أبو ريدة من أهم الشخصيات الكروية في العالم، وباتصالاته أكد أننا في التصنيف الأول".

أبو ريدة: تأكدت من بقاء مصر في التصنيف الأول لتصفيات كأس العالم

واستدرك "ولكن مهما حدث، فإن الفريق البطل ينافس أي منتخب، وهناك منتخبات في التصنيف الثاني والثالث أقوى من الأول".

وواصل "لدينا فريق رائع، وجهاز فني وإداري مخلص، ولا يساورنا أي قلق في حالة الخروج من التصنيف الأول".

وتابع "حققنا الهدف الأول بالتأهل لكأس إفريقيا، وأتمنى المنافسة على اللقب، والوقوع في مجموعة جيدة بتصفيات المونديال".

وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب إلى أن هناك معسكر للفراعنة شهر سبتمبر المقبل، يتخلله مباراة ودية مع منتخب قوي، لتجهيز الفريق لمعترك أقوى بتصفيات المونديال.