أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب مصر: ضياع التصنيف الأول؟ البطل جاهز لأي منافس

Google+ Print
منتخب مصر: ضياع التصنيف الأول؟ البطل جاهز لأي منافس منتخب مصر: ضياع التصنيف الأول؟ البطل جاهز لأي منافس

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على إمكانية عدم الوقوع في التصنيف الأول قبل قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقام فعاليات قرعة تصفيات مونديال روسيا 2018 يوم 24 يونيو الجاري بأحد فنادق القاهرة.

وقال ناجي عبر قناة "سي بي سي إكسترا": "هاني أبو ريدة من أهم الشخصيات الكروية في العالم، وباتصالاته أكد أننا في التصنيف الأول".

أبو ريدة: تأكدت من بقاء مصر في التصنيف الأول لتصفيات كأس العالم

واستدرك "ولكن مهما حدث، فإن الفريق البطل ينافس أي منتخب، وهناك منتخبات في التصنيف الثاني والثالث أقوى من الأول".

وواصل "لدينا فريق رائع، وجهاز فني وإداري مخلص، ولا يساورنا أي قلق في حالة الخروج من التصنيف الأول".

وتابع "حققنا الهدف الأول بالتأهل لكأس إفريقيا، وأتمنى المنافسة على اللقب، والوقوع في مجموعة جيدة بتصفيات المونديال".

وأشار مدرب حراس مرمى إلى أن هناك معسكر للفراعنة شهر سبتمبر المقبل، يتخلله مباراة ودية مع منتخب قوي، لتجهيز الفريق لمعترك أقوى بتصفيات المونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر