أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اقرأ رد المفتى على حكم الشرع فى ركوب امرأة مع رجل وحدهما بسيارة

Google+ Print
اقرأ رد المفتى على حكم الشرع فى ركوب امرأة مع رجل وحدهما بسيارة اقرأ رد المفتى على حكم الشرع فى ركوب امرأة مع رجل وحدهما بسيارة
قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية ، ردا على سؤال حول الحكم الشرعى لركوب امرأة مع رجل وحدهما فى سيارة إن الأصل فى ذلك الجواز إذا كانت الضوابط الشرعية مراعاة، والحدود الدينية محترمة بالحفاظ على الحواس، فقد كان السلف الصالح يتركون أماكن تتحقق معها الخلوة الممنوعة، وبعدم التلبس بالسفر إلا من ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة، ويبقى الجواز قائمًا ما لم تُقتَحَم الحرمة الشرعية، فحينها تحرم هذه الصحبة.

وأضاف مفتى الجمهورية ردا على سؤال ورد إليه :"ما حكم ركوب امرأة مع رجل وحدهما فى سيارة؟ هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها فى سيارته لتوصيلها؟ قائلا :"إذا كنت تسأل عن تحرج شخصى منك إزاء هذه الصحبة فى السيارة مع زميلاتك فلا بأس عليك وعلى أمثالك ، شريطة ألا تحرم الحلال، ولكن تناول منه ما يناسبك واترك ما لا يناسبك، واعتذر لزميلاتك بأدب، وبشكل لا يسيء إليك ولا إلى الدين الحنيف".


>مفتى الجمهورية يُهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر بحلول شهر رمضان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر