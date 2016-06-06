تعرف على نصائح القيادة الآمنة خلال ارتفاع الحرارة لتجنب الأعطال والحوادث

قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير المرور العديد من النصائح الخاصة بالقيادة أعلى الطرق السريعة والمحاور الهامة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد.

وناشدت الإدارة قائدى السيارات ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية حتى يتفادوا تأثير الحرارة الشديدة، ومراجعة وفحص إطارات السيارات وعدم ارتفاع ضغط الهواء فيها بسبب الحرارة الأمر الذى قد يؤدى لانفجارها.

وشددت الإدارة على السائقين ضرورة التحقق من دورة التبريد وسلامة "تيل الفرامل"، موجهة السائقين لاتباع خطوات فى حالة ارتفاع حرارة المحرك، تشمل التوقف على جانب الطريق بالتدريج وغلق "الكونتاكت" حتى يتوقف المحرك عن الدوران، ثم فتح "الكبوت" بحذر شديد، ويجب البحث عن أى تسريبات فى دورة التبريد للمياه، بجانب التحقق من سلامة مروحة التبريد، وزيادة ماء الريداتير وقربة المياه، مع التأكيد على فعل هذا الأمر بعد برودة المحرك، مع التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الريداتير حال سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

ونصحت الإدارة بضرورة استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق، مع ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلائم وفصل الصيف، وكذلك مراجعة حركة التبريد، مشددة على أهمية الالتزام بتلك الإرشادات منعاً لوقوع أى حوادث مرورية.

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