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الشيخ محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

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الشيخ محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الشيخ محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان
هنأ ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حكام الإمارات ونواب الحكام وأولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يحمى حماة الوطن فى ميادين الحق والواجب.

وبعث ولى عهد أبو ظبى عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بتهنئة لشعب الإمارات بحلول شهر الخير داعيا الله أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء ويزيدها قوة وترابطاً ويحفظها من كل مكروه.

وتابع بالقول: أهنئ قادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا الله تعالى أن يديم علينا جميعا الخير والبركة.

الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان الكريم رسميا
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