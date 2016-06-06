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غدا..أول أيام شهر رمضان المبارك فى فلسطين

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غدا..أول أيام شهر رمضان المبارك فى فلسطين غدا..أول أيام شهر رمضان المبارك فى فلسطين
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف المفتي أنه "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1437هــ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه يكون يوم غد الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1437 للهجرة".

وهنأ المفتي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشعب فلسطين في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر المبارك، كما هنأ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس بحلول هذا الشهر الفضيل، راجيا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالنصر والعز والخير والبركات.
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