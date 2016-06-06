أخبار سوريا.. مقتل قيادى كردى بارز فى معارك مع تنظيم "داعش" بمدينة الرقة

لقى قائد رفيع المستوى فى ميلشيات "قوات سوريا الديمقراطية" مصرعه، اليوم الأحد، بعد أيام من إصابته بجروح، خلال حملة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة لطرد تنظيم "داعش" الإرهابى من مدينة الرقة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن قائد الكتيبة التابعة للقوات الديمقراطية السورية ذات الغالبية الكردية ويدعى (أبو ليلي) أصيب بنيران أحد قناصة التنظيم على مقربة من منبج، معقل التنظيم المتطرف الذى يتحكم فى طريق الإمداد بين الحدود التركية والرقة.

وقامت القوات الأميركية بنقل القائد الكردى إلى مستشفى فى مدينة السليمانية الكردية العراقية، لكنه فارق الحياة هناك، واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية أن تحرز تقدما صوب منبج، الواقعة على مبعدة 155 كيلومترا شمال غرب الرقة، وتتقدم قوات الجيش السورى من الجنوب، مدعومة من إيران ولبنان وروسيا، ولم يتضح ما إذا كان الهجومان منسقين أم لا.

وذكر نشطاء سوريون أن الغارات الجوية الحكومية والروسية أودت بحياة أكثر من 12 شخصا فى مناطق تسيطر عليها المعارضة فى مدينة حلب شمالى سوريا.