أخبار ليبيا.. جهاز"المهام الخاصة ببنغازى" يصف قرار حله بالباطل

وصف رئيس جهاز المهام الخاصة ببنغازى، فرج اقعيم، قرار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ، بحل الجهاز بأنه "قرار باطل لأنه قرار وزير مكلف وليس وزير داخلية".

وقال اقعيم ، فى تصريح صحفى اليوم، بإنه "يطمئن أهالى بنغازى بأن عناصر الجهاز أخوتهم وأبناءهم وجيرانهم ولا يمثلون عناصر فتنة فى بنغازي"، موضحا أن "جهاز المهام الخاصة"، تحت الشرعية "والشرعية الآن لحكومة الوفاق "، معتبرا أن حكومة الوفاق "ليست حكومة إخوان" .

وحذر قعيم "أى شخص تسول له نفسه المس بمقرات الجهاز أو أفراده"، متعهدا بـ"حرق أى ميليشيا تريد دخول بنغازى بالنار ولن نرحمها"، على حد تعبييره، كان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ببنغازى قد أصدر قرارا بحل جهاز المهام الخاصة ببنغازى .