أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع 1000 كرتونة سلع غذائية على المواطنين

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع 1000 كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع 1000 كرتونة سلع غذائية على المواطنين
وزع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ومأمورى المراكز والأقسام 1000 كرتونة مواد تموينية إهداء من وزارة الداخلية للمواطنين فى الغربية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مدن المحافظة، وداخل المستشفيات الحكومية والمواصلات العامة.

وأكد مدير أمن الغربية أن وزير الداخلية وجه بسرعة توزيع كرتونة رمضان على المواطنين، للتخفيف من أعباء الحياة عليهم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موضحًا أن وزارة الداخلية حريصة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة المواطنين بتقديم الدعم الكامل، وتوفير الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، فضلاً عن المساهمة فى إقامة أسواق ومعارض يتوفر فيها جميع السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن البسيط.

وأشار إلى أن عقيدة الشرطة تهدف إلى بث الأمن والأمان لدى المواطنين، لافتاً إلى أن المواد الغذائية تضم كل متطلبات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم ولا ينقصها شيئاً.

واستقبل المواطنين مدير أمن الغربية بهتاف "تحيا "، وقدموا الشكر للمديرية ولوزير الداخلية.

مدير أمن الغربية يوزع كراتين رمضانية على المواطنين (1)

مدير أمن الغربية يوزع كراتين رمضانية على المواطنين (2)

مدير أمن الغربية يوزع كراتين رمضانية على المواطنين (3)

مدير أمن الغربية يوزع كراتين رمضانية على المواطنين (4)

مدير أمن الغربية يوزع كراتين رمضانية على المواطنين (5)

مدير أمن الغربية يوزع كراتين رمضانية على المواطنين (6)

مدير أمن الغربية يتفقد تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر