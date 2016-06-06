بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع 1000 كرتونة سلع غذائية على المواطنين

وزع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ومأمورى المراكز والأقسام 1000 كرتونة مواد تموينية إهداء من وزارة الداخلية للمواطنين فى الغربية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مدن المحافظة، وداخل المستشفيات الحكومية والمواصلات العامة.

وأكد مدير أمن الغربية أن وزير الداخلية وجه بسرعة توزيع كرتونة رمضان على المواطنين، للتخفيف من أعباء الحياة عليهم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موضحًا أن وزارة الداخلية حريصة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة المواطنين بتقديم الدعم الكامل، وتوفير الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، فضلاً عن المساهمة فى إقامة أسواق ومعارض يتوفر فيها جميع السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن البسيط.

وأشار إلى أن عقيدة الشرطة تهدف إلى بث الأمن والأمان لدى المواطنين، لافتاً إلى أن المواد الغذائية تضم كل متطلبات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم ولا ينقصها شيئاً.

واستقبل المواطنين مدير أمن الغربية بهتاف "تحيا مصر"، وقدموا الشكر للمديرية ولوزير الداخلية.

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