بالصور.. إقبال كثيف على أسواق الإسكندرية فى اليوم الأول من شهر رمضان

شهدت أسواق الإسكندرية، فى الساعات الأولى اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء المواد الغذائية عقب إعلان دار الأفتاء المصرية استطلاع الهلال ، وذلك فى سحور اليوم الأول من شهر رمضان.

كما شهدت عربات الفول ومحلات الألبان إقبالا كثيفا من المواطنين ، وانتشر باعة الخبز والكنافة والقطايف والمأكولات الرمضانية الشهيرة، فى عدد كبير من الأسواق.

كما استعد تجار الإسكندرية بوضع كميات كبيرة من البضائع فى محلات المنتجات الغذائية وتزيين المحلات والشوارع لاستقبال المواطنين فى الشهر الكريم .

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