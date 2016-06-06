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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها عاطل بداخلها 54 طبنجة و7600 طلقة بالمحلة

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها عاطل بداخلها 54 طبنجة و7600 طلقة بالمحلة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها عاطل بداخلها 54 طبنجة و7600 طلقة بالمحلة
تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل وبحوزته 54 طبنجة و7600 طلقة متنوعة بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير إمن الغربية إخطاراً من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم "فارس.م" لإدارة منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته 54 طبنجة و7600 طلقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشر هشام غلوش رئيس نيابة ثان المحلة التحقيق.

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