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اليوم محاكمة المتهم بتصوير المنشآت الشرطية بحلوان

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اليوم محاكمة المتهم بتصوير المنشآت الشرطية بحلوان اليوم محاكمة المتهم بتصوير المنشآت الشرطية بحلوان
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، محاكمة متهم بـ”تصوير المنشآت الشرطية بحلوان” و”إمداد جماعات إرهابية بمعلومات هامة” من أجل القيام بعمليات ضد أفراد الشرطة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عبد الرحمن نجيب وآخر هارب، اتهاما بتصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة للاتهام بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن الاتهام بالمشاركة فى مظاهرة أخلت بالنظام العام.

تأجيل محاكمة المتهم بتصوير منشآت الشرطة بحلوان لـ6 يونيو للمرافعة

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