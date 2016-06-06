"التموين:" ضبط 960 عبوة زيت استولى عليها مدير شركة لبيعها بالسوق السوداء

كثفت وزارة التموين من خلال مباحث التموين حملاتها على الأسواق مع دخول شهر رمضان، لمنع الغش التجارى واحتكار السلع .

تمكنت من ضبط 960 عبوة سلع غذائية "زيت طعام"، معبأة داخل عبوات من إنتاج شركة طنطا للزيوت والصابون المدعمة بسعر 9 جنيهات للعبوة الواحدة ، وقام قائد سيارة تابعة للشركة ومعه المدير المسئول عن منفذ بيع تابع للشركة بالاستيلاء على هذه الكميات ، والاتجار فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لحسابهما الشخصى ، وإثبات تلك الكميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على غير الحقيقة، وقاما باستخدام سيارة تابعة لدار أيتام فى نقل كميات الزيت المدعم مستفيدين من فارق الأسعار .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من القبض على المتهمين.

التموين تضبط 230 طن أرز احتكره أصحاب المضارب للإضرار بالاقتصاد القومى

>