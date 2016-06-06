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خبير يتوقع وصول خسائر إيرادات السياحة لـ 10 مليارات دولار بنهاية العام الجارى

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خبير يتوقع وصول خسائر إيرادات السياحة لـ 10 مليارات دولار بنهاية العام الجارى خبير يتوقع وصول خسائر إيرادات السياحة لـ 10 مليارات دولار بنهاية العام الجارى
كشف حسام الشاعر، الخبير السياحى، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن عدم وجود أى طلب من السياح الألمان لزيارة مدينة شرم الشيخ، رغم صدور قرار الألمانية برفع الحظر عن شحن حقائب المسافرين على رحلاتها من وإلى مطار شرم الشيخ، مرجعا ذلك العزوف بسبب سوء الصورة الذهنية عن بالخارج.

وقال " الشاعر" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن تجاهل الحكومة المصرية لتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج على كافة الأصعدة وليس القطاع السياحى فقط، سيكلف الدولة ملايين الدولارات لمحو الصورة التى علقت بأذهان السياح، متوقعا أن تصل خسائر إيرادات السياحة لـ 10 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

وحذر " الشاعر "من ضياع حجوزات موسم الشتاء 2016- 2017 ، إذا لم تتحرك وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، عقب انخفاضها بشكل كبير بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء أكتوبر الماضى، مؤكدا أن الوضع سيء للغاية قائلا : " المقصد السياحى المصرى بدأ يدخل فى طى النسيان بالأسواق الأوروبية، بعد النجاح الذى حققه الوزير الراحل الدكتور ممدوح البلتاجى والذى استمر حتى عام 2010، كانت مصر من أهم الدول السياحية لأوروبا".


>حسام الشاعر عضو اتحاد الغرف السياحية: موسكو أهدت حصة مصر من السياح الروس لـ تونس.. وإصرار روسيا على عدم استئناف الرحلات يثير علامات استفهام.. ويؤكد: مصر فقدت 3.5 مليون سائح روسى هذا العام
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مصر 365

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