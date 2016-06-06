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وكيل "العلاقات الخارجية" بمجلس النواب يرحب بعودة "برلمان وادى النيل"

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وكيل "العلاقات الخارجية" بمجلس النواب يرحب بعودة "برلمان وادى النيل" وكيل "العلاقات الخارجية" بمجلس النواب يرحب بعودة "برلمان وادى النيل"
رحب النائب طارق رضوان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بمطالبة لجنة الشئون العربية بالمجلس بعودة العمل بـ"برلمان وادى النيل" بين والسودان، موضحا أنه يرحب بأى خطوة توثق العلاقات بين مصر والدول الشقيقة خاصة إذا كانت دولة السودان.

وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن دولة السودان جزء من الأمن القومى المصرى ، ومن المهم توثيق العلاقات معها سواء عبر جولات أو برلمان يوثق العلاقات بين البلدين.

كانت لجنة الشئون العربية طالبت بعودة برلمان وادى النيل بين مصر والسودان، حيث أكد اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة على عمق العلاقات بين مصر والسودان.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تطالب بعودة برلمان وادى النيل
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مصر 365

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