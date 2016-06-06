زوجة فى دعوى خلع: زوجى "نسوانجى" ارتبط بـ14 امرأة معظمهن "عرفى"

أقامت الزوجة " نادية ف" دعوى خلع ضد زوجها "كريم.ح" أمام محكمة الأسرة بإمبابة وطالبت فيها بالتفريق بينهما خشية منها أن لا تقيم حدود الله بعد تعدى زوجها عليها بالجلد إذا خالفته ، كما اتهمته بخيانتها وقالت :"جوزى نسونجى".

وقالت فى دعواها التى حملت رقم ٥٦٧٨لسنة ٢٠١٦:" ضيق الحال جعلنى أتزوج من رجل غير متعلم ويعمل فى التجارة الحرة رغم حصولى على شهادة جامعية وذلك بسبب ضغط أهلى للتخلص من عبئى".

>وتابعت : "كان متزوج قبلى من ٣ سيدات وقام بتطليقهن بسبب عدم الأنجاب وبعد أن تزوجته أدركت أننى وقعت فى فخ لن أخرج منه فهو يتصرف بغوغائية ويقوم بالتعدى علي بالضرب لأتفه الأسباب".

وأضافت : "لم أستطع التفكير فى الطلاق خوفا من الاضطهاد الذى سأتعرض له فى منزل والدى خصوصا وأن زوجات أشقائى كن يتحكمن فى كل أمورى وصبرت حتى أنجبت توأم وظننت أن بذلك سوف أتفادى شره ولكنى كنت مخطئة فهو لديه طبع ولا يستطيع تغيره".

وتابعت: "عشت معه ٧ سنوات كل يوم فيهم كان يخوننى، وتزوج أكثر من ١٤ مرة معظمهم بعقود عرفية ، وكان يحرمنى من أقل الاحتياجات الضرورية وإذا فكرت يوميا فى الاعتراض فالجلد والإهانة بأبشع الألفاظ يكون مصيرى" .

واستكملت : "فاض بى الكيل وحاولت أخذ التوأم وترك المنزل، ولكنه رفض وهددنى بالحرمان منهما وجعلنى أعود له تحت ضغط من أهلى، ولكنى خشيت على نفسى إذا أكملت حياتى معه أن أصبح قاتلة فى إى يوم بسبب جبروته وعنفه ضدى وهربت من تلك الحياة فأخذ طفلى ولم أرهما منذ 6 أشهر حتى الآن رغم لجوئى للقضاء والشرطة".

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