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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد وجبات الإفطار والسحور لضباط وأفراد الشرطة

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد وجبات الإفطار والسحور لضباط وأفراد الشرطة بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد وجبات الإفطار والسحور لضباط وأفراد الشرطة
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الوجبات الغذائية التى يتم توزيعها على الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الخارجية بمناسبة شهر رمضان المبارك والخاصة بالإفطار والسحور، والتى تُعد بنادى ضباط الشرطة.

وتأكد مدير أمن الغربية خلال جولته من الوجبات وفحص صلاحيتها وملائمتها لما يبذله رجال الشرطة من جهود لحفظ الأمن والأمان خلال الشهر المبارك.

ونوه على عدم تأخر الوجبات للضباط والأفراد عن مواعيدها، مؤكدًا على الالتزام بمواعيد الوجبات سواء الإفطار أو السحور بوقت كاف.

وطلب من الضباط والأفراد بإبلاغه بشكل شخصى بشأن أى شكاوى تتعلق بالوجبات التى تقدم إليهم، للعمل على حلها وتوفير جميع مطالبهم.

مدير أمن الغربية تفقد وجبات الإفطار والسحور (1)

مدير أمن الغربية تفقد وجبات الإفطار والسحور (2)

مدير أمن الغربية تفقد وجبات الإفطار والسحور (3)

مدير أمن الغربية تفقد وجبات الإفطار والسحور (4)

مدير أمن الغربية تفقد وجبات الإفطار والسحور (5)

مدير أمن الغربية تفقد وجبات الإفطار والسحور (6)


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