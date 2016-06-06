لجنة التعليم بالبرلمان عن تسريب امتحان الثانوية: "اللى غلط هتتقطع رقبته"

أكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ، أنه تقدم ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول تسريب امتحان الثانوية العامة وإلغاء امتحان مادة التربية الدينية ، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من تسريب امتحان اليوم .

وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب فى تصريح لليوم السابع أنه يطالب وزير التربية والتعليم بتوضيح كيف تم اختراق المنظومة وتسريب الامتحان، وكيفية ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.

وأكد "شيحة" أن مجلس النواب شكلتلجنة تقصى حقائق من لجنتى التعليم، والأمن القومى لبحث القضية متابعا أن البرلمان لن يمرر ماحدث ببساطة ، مشيرا إلى أن هناك قصورا فى منظومة التعليم بالسماح بتسريب امتحان.

وتابع عضو مجلس النواب: " اللى غلط هتتقطع رقبته، والبرلمان مش هيعدى الموضوع " .

لجنة التعليم بالبرلمان تفتح النار على الهلالى الشربينى بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة.. بيان عاجل من رئيس اللجنة وطلب استدعاء للوزير لكشف اختراق المنظومة.. ومطالب بنسخ بديلة وتشكيل لجنة تقصى حقائق

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