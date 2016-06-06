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مؤسس تويتر يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان.. والمصريون يردون: "الله أكرم"

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مؤسس تويتر يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان.. والمصريون يردون: "الله أكرم" مؤسس تويتر يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان.. والمصريون يردون: "الله أكرم"
هنأ جاك دورسى، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والمدير التنفيذى للشركة، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب دورسى تغريده بالعربية، عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أهنئ كل المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وتفاعل متابعو دورسى، من المستخدمين العرب والمصريين بصفة خاصة، على تهنئته، وكانت أبرزها من المدونة الشهيرة زنوبيا، حيث علقت بقولها: "شكراً يا جاك الله أكرم".

تهنئة جاك دورسى مؤسس تويتر للمسلمين (1)

تهنئة جاك دورسى مؤسس تويتر للمسلمين (2)

تهنئة جاك دورسى مؤسس تويتر للمسلمين (3)

تهنئة جاك دورسى مؤسس تويتر للمسلمين (4)


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