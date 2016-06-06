مؤسس تويتر يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان.. والمصريون يردون: "الله أكرم"

هنأ جاك دورسى، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والمدير التنفيذى للشركة، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب دورسى تغريده بالعربية، عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أهنئ كل المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وتفاعل متابعو دورسى، من المستخدمين العرب والمصريين بصفة خاصة، على تهنئته، وكانت أبرزها من المدونة الشهيرة زنوبيا، حيث علقت بقولها: "شكراً يا جاك الله أكرم".

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