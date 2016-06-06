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امتلاء مساجد الإسكندرية بالمصلين فى أول أيام صلاة التراويح

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امتلاء مساجد الإسكندرية بالمصلين فى أول أيام صلاة التراويح امتلاء مساجد الإسكندرية بالمصلين فى أول أيام صلاة التراويح
شهدت مساجد الإسكندرية إقبال كبير من المصلين فى اليوم الأول لصلاة التراويح بشهر رمضان المبارك، وذلك عقب إعلان دار الأفتاء المصرية أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

وتزينت مساجد الإسكندرية من الخارج بالأنوار المضيئة استقبالاً للشهر الكريم، واستعدت أوقاف الإسكندرية بخطة محكمة فى جميع المساجد بوضع أئمة قانونيين بالأوقاف فى جميع المساجد والزوايا وإعداد برنامج دعوى للخطب والأمسيات الدينية ومجالس الفتوى فى كل مسجد.

أحد السلفيين يعتدى على وكيل أوقاف الإسكندرية بعد خروجه من مسجد "نور الإسلام"
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