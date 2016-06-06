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محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد "العزيزة" بسيناء على المدرسة الابتدائية بالقرية

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محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد "العزيزة" بسيناء على المدرسة الابتدائية بالقرية محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد "العزيزة" بسيناء على المدرسة الابتدائية بالقرية
قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إطلاق اسم شهيد الواجب الوطنى مجند محمود عادل طه حسن 20 سنة ابن قرية العزيزة مركز المنزلة، الذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنة فى عملية إرهابية بشمال سيناء على المدرسة الابتدائية بالقرية، وكلف رئيس المركز بتعليق البانر على المدرسة صباح اليوم الاثنين.

ووجه المحافظ لمدير عام مكتبه السيد صبح بدراسة وبحث توفير فرصة حج لوالد الشهيد ، كما وجه لوكيل وزارة القوى العاملة بحث توفير فرص عمل لشقيقى الشهيد فى القطاع الخاص.

كما وجه الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ببحث توفير (2) وحدة سكنية لشقيقى الشهيد، كما كلف رئيس المركز بتوصيل المرافق لمنزل الأسرة وفقاً لقرار رئيس المجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال تأدية محافظ الدقهلية واجب العزاء لأسرة الشهيد بمنزله فى مسقط رأسه بقرية العزيزة مركز المنزلة، حيث توجه محافظ الدقهلية لأم الشهيد قائلاً " أنتم مسئوليتى وابنكم ابننا جميعاً، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لتخليد ذكرى شهيد الوطن".

وأكد المحافظ أن الشهيد راح بطلاً ورفع رأس الدقهلية ومصر كلها، وأن أجهزة الدولة تقف إلى جانب أسر الشهداء، وتقدم لهم يد المساعدة والعون، ولا تدخر جهداً فى سبيل تحقيق ما يطلبونه.

وأضاف بأن لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حماية تراب الوطن ويقفون صفاً واحداً فى سبيل التصدى ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأشاد محافظ الدقهلية بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون كل غالى ونفيس فى سبيل مصرنا الغالية وحمايتها والحفاظ على مقدرات الوطن.

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (1)

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (2)

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (3)

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (4)

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (5)

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (6)

حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أثناء تقديم واجب العزاء (7)

محافظ الدقهلية يوقع غرامة 5 آلاف جنيه على صاحب شونة قصب أقيمت بدون ترخيص
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مصر 365

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