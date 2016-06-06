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"الإدارية العليا" تنظر الطعون على حكم وقف "يوتيوب" لمدة شهر اليوم

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"الإدارية العليا" تنظر الطعون على حكم وقف "يوتيوب" لمدة شهر اليوم "الإدارية العليا" تنظر الطعون على حكم وقف "يوتيوب" لمدة شهر اليوم
تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم الاثنين، الطعون المقامة لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم.

وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى صحيفة الطعن، التى تقدم بها للمحكمة صعوبة تنفيذ الحكم.

ويذكر أن محكمة القضاء الإدارى، "التى أصدرت الحكم" قد أصدرت قراراً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الدعوى.


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