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ستة آلاف طالب وطالبة يحصدون «جائزة تفوق»

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حصل 6534 طالباً وطالبة في الصفين الثاني والثالث الثانوي على جائزة "تفوق" المقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية لطلابها في المرحلة الثانوية في كافة مناطق المملكة.

وذكر الأمين العام للمؤسسة د. محمد العقيلي أن برنامج "جائزة تفوق" يمنح طلبة تكافل المتميزين في الصفين الثاني والثالث الثانوي جوائز تشجيعية في نهاية العام الدراسي لتحفيزهم على الجد والاجتهاد في هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم الدراسية.

وأشار د. العقيلي إلى أن المؤسسة وضعت شرطاً للجائزة وهو أن يحصل الطالب على معدل دراسي لا يقل عن 93% في نهاية العام الدراسي.

وأضاف أن الجائزة تأتي انطلاقاً من سعي "تكافل" إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي من ضمنها تنمية القدرات العلمية لطلابها وطالباتها.

وأوضح د. العقيلي أن الجائزة عبارة عن مكافأة مالية مقدارها 1000 ريال، بالإضافة إلى شهادة تفوُّق، كما تم تخصيص عدد من المقاعد التدريبية الصيفية للمتميزين من الطلبة الفائزين بالجائزة، حيث سيتم فتح التسجيل في هذه الدورات بداية الأسبوع المقبل من خلال بوابة الطلبة على الرابط http://stud.takaful.org.sa.

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