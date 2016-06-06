أمين الشرقية لـ«الرياض»: متنزه الملك فهد سيسحب في غضون سنة إذا لم يلتزم المستثمر

لوح م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، بسحب مشروع متنزه الملك فهد من المستثمر إذا لم يلتزم ببنود العقد ومدد الإنجاز، محددا الفرصة الأخيرة للمستثمر بأقل من سنة، وكان المشروع قد دشن في 5 شوال 1407هــ، حينما افتتح المتنزه وكان حدثاً لا يُنسى على مستوى المنطقة الشرقية، في الوقت الذي أعلنت امانة المنطقة الشرقية منذ أكثر من أربع سنوات تأجيره لمستثمر بهدف إقامة منشآت سياحية، وتطوير بقية المتنزه ليخدم أهالي المنطقة الشرقية وزائريها من بقية المناطق، الا ان المشروع مازال يتعثر.

افتتاح أسواق نسائية للأسر المنتجة.. وسوق الخضار الجديد بالخبر تحت التصميم

وأكد م. فهد الجبير في إجابة على أسئلة لـ"الرياض" على هامش تدشينه مساء أمس الأول السوق النسائي بالثقبة، ان المجلس البلدي رفع قراره بسحب المشروع من المستثمر وان على الأمانة ان تكون أكثر شدة معه وتم تسليم المستثمر هذا القرار، الا ان م. والجبير برر بعدم السحب ان هناك خطة الان موضوعة امام المستثمر للانتهاء من المشروع بالتنسيق بين الأمانة والمجلس البلدي وإذا لم يتم العمل بالخطط الموضوعة سيتم سحب المشروع نهائيا.

وعن آلية سحب المشروع أوضح م. الجبير، ان هناك نظرة تعاقدية مع المستثمر من وجهة نظر الأمانة، فيما يرى المجلس البلدي ان يعامل بشدة، الا اننا ننظر الى العقد الموقع مع امانة المنطقة ويجب التعامل وفق إجراءات هذا العقد، وتم إعطاء هذا المستثمر الفرصة بعد ان سلم له قرار المجلس البلدي واعطي فترة محدودة اما ان يعدل وضعه او يسحب المشروع، مبينا ان الأمانة امهلت المستثمر في متنزه الملك فهد فرصة أخيرة لإنجاز المراحل المتفق عليها ولن تتجاوز سنة، وراهن م. الجبير على هذا المتنزه اذا ماتم إنجازه فأنه سيغير وجهة السياح بالمنطقة الشرقية الى جانب الواجهات البحرية.

ونوه معالي امين المنطقة الشرقية، ان الأمانة ساعية في افتتاح أسواق نسائية أخرى لتوفير فرص تسويق الاسر منتجاتها من جهة وإيجاد فرص عمل للسعوديات.. وأثنى على بلدية الخبر في انشاء سوق الثقبة النسائي على أحدث الطرق وتوفير كافة الخدمات للنساء داخل السوق، مضاهيا الأسواق الشعبية والنسائية والتراثية على مستوى دول مجلس التعاون، وقال وصلنا الى منتج نفتخر فيه لاكتمال العناصر ومقومات النجاح حيث كانت الأولوية للسيدات اللاتي عايشن السوق منذ فترة ليست ببعيدة، وبأسعار رمزية "ستة الاف ريال سنويا" لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة لهذه المنشأة ولكن ما نقدمه هو خدمة لأمهاتنا وبناتنا للاستفادة من هذا المشروع غير الاستثماري انما خدمي.

وعن سوق الخضار الجديد بالخبر أوضح انه مشروع استثماري وهو تحت الدراسة واعداد التصاميم وسيكون قيمة مضافة للخبر، وعن أسباب تعثر بعض المشاريع بالمنطقة، قال المقاول المنفذ او الموارد المالية او أسلوب تعاقدي معين هي الثالوث الذي يؤخر المشاريع.

ومن جانبه أكد محمد بن دايل رئيس المجلس البلدي بحاضرة الدمام لـ "الرياض"، ان المجلس سلم للامانة قراره بشأن سحب مشروع متنزه الملك فهد من المستثمر منذ اكثر من شهر وامهلت الأمانة والمستثمر مدة للاعتراض على القرار ولم يصلنا أي اعترض وننتظر التنفيذ، واذا لم يتم التنفيذ سنلجأ الى مخاطبة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بحسب النظام من اجل سحب المشروع من وجهة نظرنا كمجلس امانة بالمنطقة.

وعن مشروع السوق النسائي بالثقبة أوضح م. عصام الملا رئيس بلدية الخبر، بأن المشروع أقيم على مساحة 600 م، ويحتوي على 37 محلا للنساء موزعة على طابقين، إضافة إلى مكاتب للإدارة والأشراف، فيما تبلغ مساحة كل محل نحو 3.5م * 3.5م، ويتميز السوق الجديد بالعديد من الخدمات أبرزها التكييف والإنارة، ووجود دورات مياه ومصلى للنساء، كما قامت البلدية وحرصا على الشكل العام للسوق بتأثيث كافة المحلات وتركيب الأرفف والأدراج، علاوة على تركيب أبواب على كل المعارض بنظام الفتح والإغلاق الآلي، كما تم تصميم مدخل السوق بما يتناسب مع نوعية مرتاديه من كافة شرائح المجتمع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لتخصيص 6 وظائف نسائية من اجل القيام بمتابعة أعمال السوق اليومية من نظافة وامن وتنظيم مستمر.

السوق مصمم على أحدث طراز

أطفال يستقبلون الجبير في سوق الثقبة

الجبير متحدثاً لـ»الرياض»