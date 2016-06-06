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أمير القصيم ينقل تعازي القيادة إلى ذوي الشهيد الحربي

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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، صلاة الميت على الجندي أول شديد بن مريخان الحيسونى الحربى، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع قبه في مركز قبه التابع لمحافظة الاسياح.

وأدى الصلاة مع سموه، مدير شرطة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، ومحافظ الاسياح المكلف محمد العريفي، ورئيس مركز قبه سعود الفرم، ومساعد قائد معهد القوات البرية بالقصيم العميد عبدالله الشهراني.

ونقل سمو أمير منطقة القصيم لأسرة وذوي الجندي أول شديد الحربي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء والصالحين.

وقال سموه: إنه نال شرف الشهادة تحت راية لا إله إلا الله وهو يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، ويذود دون أرض وتراب الوطن، بلاد الحرمين الشريفين، وأن هذا الوطن الغالي، مهما قدمنا له من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليه، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عز وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادة في سبيل الله تعالى.

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