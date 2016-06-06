مرصد حوطة سدير يرصد هلال رمضان

د. زكي المصطفي في عملية الرصد

تمكن مرصد حوطة سدير من رصد هلال دخول شهر رمضان بالعين المجردة مغرب أمس الأحد من قبل مجموعة مترائين يتقدمهم الرائي عبدالله بن محمد الخضيري، وذلك بمشاركة جامعة المجمعة ممثلة في وكيل الجامعة ورئيس مجلس ادارة المرصد الفلكي الدكتور مسلم الدوسري ولجنة مكونة من (قاضي محكمة حوطة سدير الشيخ سلطان المزيعل ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز حوطة سدير ومندوب من المحكمة العليا).

وأوضح لـ "الرياض" الرائي ومدير المرصد الفلكي بحوطة سدير عبدالله بن محمد الخضيري، حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم، أنه بإتمام الحسابات لخط الطول وعرض مدينة حوطة سدير ليوم الأحد 29 شعبان لعام1437هـ الموافق 5 يونيو لعام 2016م، تبين انه حدث كل من الاقتران المركزي عند الساعة السادسة و44 ثانية صباحاً، والاقتران السطحي الساعة الرابعة والدقيقة 37 صباحاً واشرقت الشمس الساعة الخامسة و6 دقائق صباحاً واشرق القمر الساعة الخامسة والدقيقة22و42 ثانية صباحاً، وعبر القمر خط زوال مدينة حوطة سدير الساعة الثانية عشر و13 دقيقة ظهراً تقريباً، وغربت الشمس الساعة السادسة و 46 دقيقة و 17 ثانية ثم بعد 19 دقيقة و7 ثوان تقريباً غرب الهلال في الساعة السابعة و5دقائق و42 ثانية، حيث كان عمر الهلال 14.4 ساعة وسمكه 0.17 دقيقة قوسيه وشدت لمعان بمقدار 0.01 وبانحراف زاوي عن الشمس (الاستطالة) يقرب من تسع درجات وبارتفاع عن سطح أفق مدينة حوطة سدير يبلغ 3.6 درجة تقريباً، وبلغ الفرق بين الانحراف السمتي عن الشمال للشمس والقمر للراصد من أفق مدينة حوطة سدير حوالي 5.5 درجة تقريباً.

الخضيري متحدثاً لـ «الرياض»

جانب من عملية الرصد (عدسة/ محمد الماجد)