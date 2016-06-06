محافظ الزلفي يرعى حفل خريجي كلية التقنية ويكرم المتميزين

رعى محافظ الزلفي فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة مؤخرا الحفل الذي نظمته كلية التقنية بالزلفي احتفاء بالخريجين وتكريم المتميزين على مستوى الكلية سواء المتدربين او الهيئة التدريبية والادارية والمتقاعدين. وقد اشاد محافظ الزلفي بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية المملكة 2030 وجاء ذلك خلال تعليقه على لوحة تعبيرية لرؤية المؤسسة العامة "التدريب التقني 2030 ". متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

من جهته بين عميد كلية التقنية م/ صالح العوفان في كلمته التي ألقاها عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التقني والمهني في هذا الوطن حيث قامت بتوجيه الوزارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص بالتعاون لتحقيق رؤية المؤسسة العامة 2030 كاشفا عن 16 مبادرة جديدة أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسارات متنوعة للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي كما سلط العوفان الضوء على مشاركة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص باستقبال المتدربين الذين على وشك التخرج وتدريبهم على المهارات التي توافق تخصصاتهم و تأهيلهم إلى سوق العمل مشيداً بجهود جميع الزملاء العاملين بكلية التقنية سواءا المدربين او الاداريين بعد ذلك استعرض مشرف النشاط بالكلية أ. عبدالعزيز الدرع من خلال عرض مرئي لعدد من البرامج المجتمعية التي تقدمها الكلية أعقب ذلك تكريم محافظ الزلفي للجهات المشاركة والمتميزة في استقطاب متدربي التدريب التعاوني من القطاعين الحكومي والخاص تلا ذلك تكريم الخريجين والمتميزين كما تسلم محافظ الزلفي درعا تذكارياً من عميد كلية التقنية تقديرا لدعمه وتشريفه حفل الخريجين والمتميزين.