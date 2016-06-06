د. عبدالرحمن الوزان

صدر قرار المقام السامي الكريم بتكليف د. عبدالرحمن بن حسين الوزان وكيلاً مساعداً بإمارة منطقة القصيم، ورفع الدكتور الوزان عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وسمو أمير منطقة القصيم حفظهم الله، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتكليفه وكيلاً مساعداً بإمارة منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة عشرة، وعبر الدكتور الوزان عن اعتزازه وتشرفه بهذه الثقة الغالية سائلاً المولى جلت قدرته أنه يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واعداً بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد مستنيراً بتوجيه سمو أمير منطقة القصيم لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.