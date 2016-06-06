رئيسة وزراء للمستثمرين: تسهيلات للمستثمرين السعوديين

استقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد، بمقر إقامتها بجدة أمس، معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق.

وأوضح معالي وزير المالية، أن الاجتماع تناول العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبنغلادش بما في ذلك نشاط الصندوق السعودي للتنمية، وإمكانيات الاستثمار المشترك في بنجلاديش، إضافة إلى الدور الذي تقوم به العمالة البنغلاديشية الموجودة في المملكة، التى تساعد على تنمية الاقتصاد في بنجلاديش من خلال التحويلات النقدية. وبين معاليه أن دولة رئيسة الوزراء بنغلاديش حريصة على جلب الاستثمارات السعودية إلى بنغلاديش من خلال التسهيلات المقدمة من حكومتها للمستثمرين السعوديين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري، فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيسة الوزراء.

كما استقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد بمقر إقامتها بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة أمس، معالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد علي الحميدان.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية والاستخباراتية. حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولتها. واستقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد بمقر إقامتها بجدة أمس، معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري، فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيسة الوزراء بنجلاديش.

والتقت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد بمقر إقامتها بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة أمس معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ ياسر الرميان. وجرى خلال الاستقبال بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في بنغلادش.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلادش عبدالله بن حجاج المطيري فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولتها.

كما التقت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش أمس، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.

وعقب الاستقبال أوضح معاليه أن الاجتماع تناول واقع العمالة البنغلاديشة في سوق العمل السعودي ورغبة الجانب البنغلاديشي في فتح قنوات أكثر لجلب مزيد من العمالة في سوق العمل السعودي، مؤكداً معاليه على بعض النقاط المهمة التي يجب أن تتوفر في العمالة ومن أهمها المهارات والتدريب حتى تكون العمالة قادرة على الاندماج بما في ذلك العمالة المنزلية. وأضاف معاليه أن الاجتماع تناول كذلك أن يقدم الجانب البنغلاديشي مزيدًا من التسهيلات والإجراءات بالعمالة بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص. حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلادش عبدالله بن حجاج المطيري، فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولتها.