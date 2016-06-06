أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيسة وزراء للمستثمرين: تسهيلات للمستثمرين السعوديين

Google+ Print

استقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد، بمقر إقامتها بجدة أمس، معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق.

وأوضح معالي وزير المالية، أن الاجتماع تناول العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبنغلادش بما في ذلك نشاط الصندوق السعودي للتنمية، وإمكانيات الاستثمار المشترك في بنجلاديش، إضافة إلى الدور الذي تقوم به العمالة البنغلاديشية الموجودة في المملكة، التى تساعد على تنمية الاقتصاد في بنجلاديش من خلال التحويلات النقدية. وبين معاليه أن دولة رئيسة الوزراء بنغلاديش حريصة على جلب الاستثمارات إلى بنغلاديش من خلال التسهيلات المقدمة من حكومتها للمستثمرين السعوديين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري، فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيسة الوزراء.

كما استقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد بمقر إقامتها بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة أمس، معالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد علي الحميدان.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية والاستخباراتية. حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولتها. واستقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش حسينة واجد بمقر إقامتها بجدة أمس، معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري، فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيسة الوزراء بنجلاديش.

والتقت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد بمقر إقامتها بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة أمس معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ ياسر الرميان. وجرى خلال الاستقبال بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في بنغلادش.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلادش عبدالله بن حجاج المطيري فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولتها.

كما التقت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش أمس، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.

وعقب الاستقبال أوضح معاليه أن الاجتماع تناول واقع العمالة البنغلاديشة في سوق العمل السعودي ورغبة الجانب البنغلاديشي في فتح قنوات أكثر لجلب مزيد من العمالة في سوق العمل السعودي، مؤكداً معاليه على بعض النقاط المهمة التي يجب أن تتوفر في العمالة ومن أهمها المهارات والتدريب حتى تكون العمالة قادرة على الاندماج بما في ذلك العمالة المنزلية. وأضاف معاليه أن الاجتماع تناول كذلك أن يقدم الجانب البنغلاديشي مزيدًا من التسهيلات والإجراءات بالعمالة بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص. حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلادش عبدالله بن حجاج المطيري، فيما حضره من الجانب البنغلاديشي الوفد الرسمي المرافق لدولتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة