تدشين قافلة مساعدات برية لليمن تحمل 70 ألف سلة غذائية و100 ألف وجبة جافة

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أمس، قافلة مساعدات برية لإغاثة الأخوة الأشقاء في اليمن وذلك من الموقع الدائم للمركز على طريق الملك سلمان، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين والمهتمين بالجانب الإغاثي.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي أن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسيير سلسلة متتابعة من القوافل البرية ضمن حملة الأمل التي يقدمها المركز تخفيفاً من معاناة الأشقاء في جميع أرجاء اليمن، مبيناً أن المساعدات تزن (1631) طناً تحملها 90 شاحنة تستهدف ثلاث محافظات هي حضرموت، والجوف، ومأرب مكونة من 70 ألف سلة غذائية و100 ألف وجبة جافة ليستفيد منها الأشقاء اليمنيون في شهر رمضان، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه عون المسلمين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.