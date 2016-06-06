تعرف على مواعيد وقواعد العمل بالمخابز البلدية فى القاهرة خلال شهر رمضان

أكد إبراهيم فوزي عسقلانى مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تأخير مواعيد تشغيل معظم المخابز البلدية فى شهر رمضان، فيما عدا المناطق التى يكثر بها الأقباط، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفع بمشرف مقيم بمعظم المخابز للإشراف على عملية الإنتاج، وفصل الإنتاج عن التوزيع بمعرفة شركة المصريين.

وأضاف "عسقلانى" فى تصريحات خاصة أن المديرية ستقوم بطرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدي المخصصة لتشغيل المخابز البلدية بالمحافظة ، مشيرًا إلى أن عدد المخابز البلدية بالمحافظة يبلغ 2103 مخابز، بحصة 8939.34 طن شهريًا.

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