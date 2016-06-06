منتخب مصر: الحضري يرهب أي مهاجم إفريقي

نال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر إشادة خاصة على مستواه في مباراة تنزانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ومنح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب، الحضري علامة الامتياز، قائلاً: "الحضري يستحق 10 من 10 أمام تنزانيا".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي إكسترا": "الحضري اسم كبير في إفريقيا، وأي مهاجم يواجهه يعمل له ألف حساب".

وأكد ناجي أن باب المنتخب مفتوح أمام أي حارس مرمى يجيد مع فريقه في بطولة الدوري، ويكون مؤهلاً ليكون لاعبًا دوليًا.

وواصل: "كل حراس المرمى لديهم ثقة كبيرة أن الجهاز الفني للمنتخب يتابعهم بشكل جيد".

وأتم "نتواجد في كل ملاعب مصر بشكل يومي، وهناك عدة حراس مميزين تم الاعتماد عليهم الفترة الماضية".

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