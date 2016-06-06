القروض الاستهلاكية ترتفع إلى 334 مليار ريال.. و«العقارية» إلى 194 مليار بنهاية الربع الأول

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في المملكة للأفراد بنهاية الربع الأول 2016 إلى حوالي 106.3 مليار ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير الذي اعدته "ارقام" فقد بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات حوالي 193.7 مليار ريال.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد كشفت لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالمملكة للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع 2013

وشهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 6 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، لتصل إلى 334.3 مليار ريال.

وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضاً أخرى.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت اعتباراً من الربع الرابع 2014 في نشر تفاصيل القروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة ولم تنشر أي تعديل على الأرقام السابقة لبند السيارات والمعدات باستثناء تعديل المسمى إلى سيارات ووسائل نقل.

وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الأول 2016 بنحو 8 % لتصل إلى 10.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، حيث بلغت آنذاك 9.6 مليار ريال.