الديوان الملكي يعلن اليوم الاثنين غرة شهر رمضان المبارك

صدر عن الديوان الملكي امس البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

عقدت المحكمة العليا بمقرها بالرياض جلسة مساء امس الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1437هـ، للنظر فيما يردها حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1437هـ، وبعد اطلاعها على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار التالي:

القرار رقم (84 / هـ) وتاريخ 29/ 8 /1437هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء يوم أمس الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1437 هـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1437 هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر في ذلك، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، وبناءً على ذلك ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه، فإن المحكمة العليا تقرر: "أن اليوم الاثنين الموافق 1 / رمضان / 1437 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6 / 6 / 2016 م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1437 هـ".

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا: عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين، د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان، سليمان بن إبراهيم الحديثي، أحمد بن حمد المزروع، محمد بن شريم الشعبي، أحمد بن مقبول حكمي، سعد بن محمد الغامدي، عبدالعزيز بن عبدالله المجلي السبيعي

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب