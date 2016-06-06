الطيارون السعوديون.. كفاءة ومهنية في التمارين والحروب

أظهر الطيارون السعوديون إمكانياتهم العالية في تأدية مهامهم على أكمل وجه أثناء العمليات والطلعات الجوية التي قاموا بها مع القوات المشاركة في تمرين (نسر الأناضول -4/2016) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وباكستان وإيطاليا وحلف النيتو إضافة إلى القوات الجوية التركية بقاعدة كونيا الجوية.

العمري: فنيونا بخبرتهم يعملون بالظروف المختلفة وبقدرة عالية في الدقة والإتقان

ويعتمد تمرين نسر الأناضول على الحرب الإلكترونية التي يعتمد عليها في الحروب الحديثة وامتاز الطيارون السعوديون بكفاءتهم العالية التي أهلتهم ليكونوا في مصاف الدول المتقدمة في الحروب الجوية.

ويساعد في ذلك ما تعتمد عليه القوات الجوية من منظومة فنية متكاملة ومؤهلة تأهيلا عاليا وقادرة على العمل بدقة متناهية في صيانة وتجهيز الطائرات، فمنسوبو القوات الجوية من الفنيين هم الرقم الصعب في القوات الجوية والتي حرصت على تأهيلهم في جميع المجالات التي تحتاجها قواتنا الجوية ليكونوا الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في صيانة وتشغيل الطائرات.

وأوضح النقيب المهندس عبدالرحمن بن ضيف الله العمري أن القوات الجوية تملك أطقما فنية سعودية على قدر عالٍ من التأهيل والتدريب استطاعت بفضل الله تعالى من صيانة وتشغيل جميع طائرات القوات الجوية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن تمرين نسر الأناضول وما سبقه من التمارين يعود على الفنيين بالنفع والاستفادة الكبيرة من حيث تهيئتهم للعمل في بيئة مشابهة لبيئة الحروب فما أن تصل الطائرة إلى حظيرتها حتى يقوم فنيو الصيانة كل في مجال تخصصه بعمله لتجهيز الطائرة للإقلاع مرة أخرى؛ وذلك بعمل صيانة كاملة على كل أجزاء الطائرة، مؤكداً أن فنيي القوات الجوية الملكية السعودية يملكون من الإمكانيات والخبرات ما يجعلهم يعملون في الظروف المختلفة وبقدره متناهية في الدقة والإتقان.

من الطائرات المشاركة بنسر الأناضول

الفنيون السعوديون نجاح وتميز في صيانة طائراتنا

النقيب عبدالرحمن العمري