إحدى ضحايا الحروق تقيم أول دعوى قضائية تطالب بوقف "رامز بيلعب بالنار"

اقامت هند عبد الله محمد، إحدى ضحايا الحروق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" ووقف بث برومو البرنامج، بقناة "ام بى سى مصر " وذلك لما سببه لها برومو البرنامج من أضرار جسيمة، كما طالبت الدعوى رامز جلال بتعويض مادى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 56188 لسنة 70 قضائية، كلاً من رامز جلال، والممثل القانونى لمركز تليفزيون الشرق الأوسط "ام بى سى مصر"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.

وذكرت الدعوى أن المدعية التى تعد من مصابى الحروق، أقامت دعواها بغية إلغاء بث "البرومو"، ووقف برنامج "رامز بيلعب بالنار" مع إلزام كلاً من قناة "ام بى سى مصر"، ومقدم البرنامج بالتعويض المادى عما أصابها من أضرار نفسية جسيمة واضطرابات جعلتها تعيش حالة من الصراع النفسى بين الوجود وعدم الوجود، حيث أن مقدم البرنامج قد تسبب فى ذلك بمقولته "أنا بستمتع بمنظر الناس وهى بتتحرق".

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