"مميش": 4178 سفينة متنوعة عبرت قناة السويس بحمولة 238 مليون طن خلال 3 أشهر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحي لقناة السويس شهد عبور 4178 سفينة متنوعة من الاتجاهين خلال الثلاثة أشهر الماضية، من يناير وحتى مارس 2016، بحمولة 238 مليون و825 ألف طن حمولات مختلفة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، والتي عبرت فيه 4067 سفينة بحمولة 238 مليون و85 ألف طن بزيادة فى أعداد السفن خلال هذه الفترة بنسبة 2.7 % وأيضاً زيادة فى الحمولات بنسبة 0.3 %.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أنه خلال الفترة من يناير وحتى ومارس 2016 عبرت القناة من الاتجاهين 1125 ناقلة بترول بحمولة 44.3 مليون طن، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والتي عبرت فيها 996 ناقلة بترول بحمولة 40.1 مليون طن، كما عبرت 164 سفينة غاز طبيعي بحمولة 17.6 مليون طن فى يناير وحتى مارس 2016 مقارنة بـ169 سفينة غاز طبيعى بحمولة 18.3 مليون طن فى نفس الفترة من العام الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن 625 سفينة بضائع صب عبرت القناة من الاتجاهين بحمولة 21.5 مليون طن فى يناير وحتى ومارس 2016 مقابل 676 سفينة بضائع صب فى 2015 بحمولة 24.1 مليون طن، كما عبرت 388 سفينة بضائع عامة بحمولة 3.9 مليون طن هذا العام مقابل 296 سفينة بضائع عامة فى العام الماضى، بحمولة 3.6 مليون طن.

وأضافت التقارير أن 1371 سفينة حاويات عبرت القناه من الاتجاهين خلال يناير وفبراير ومارس 2016 بحمولة 133.7 مليون طن، مقابل 1488 سفينة حاويات العام الماضى فى نفس الفترة بحمولة 134.8 مليون طن، وعبرت 128 حاملة جرارات بحمولة 2.8 مليون طن مقابل 43 حاملة جرارات بحمولة 1.3 مليون طن فى العام الماضى، كما عبرت 222 حاملة سيارات بحمولة 13.5 مليون طن، مقابل 236 حاملة سيارات العام الماضى بحمولة 14.3 مليون طن، كما عبرت 13 سفن ركاب بحمولة 478 ألف طن، مقابل 10 سفن ركاب العام الماضى بحمولة 566 ألف طن، وعبرت 142 سفينة أنواع مختلفة بحمولة 877 ألف طن مقابل 153 سفينة متنوعة بحمولة 967 ألف طن

عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن

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