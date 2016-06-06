إغلاق معبر رفح بعد تشغيله لمدة 4 أيام

أغلق معبر رفح ابوابة مجددا بعد فترة تشغيل تواصلت لمدة 4 أيام، وقال مصدر مسئول فى المعبر لـ " اليوم السابع "، أنه تم تشغيل المعبر أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، وتم اغلاق المعبر فى تمام الساعة 12 ليلة الاثنين لأجل غير مسمى بعد مرور المقرر سفرهم .

وأشار المصدر إلى أن المعبر شهد فى اليوم الأخير الأحد مرور 1321 مسافر وصل من بينهم إلى البلاد قادما من قطاع غزة 1101 مسافرا، وغادر إلى القطاع 220 مسافرا، كما شهد المعبرمرور 21 شاحنة محملة بالزلط، والبويات، والأخشاب وهى 16 شاحنة محملة " بالزلط الصغير" تحمل 1000 طن ، و3 شاحنات محملة بالخشب الكونتر بوزن 74 طن مختلفة الأطوال ، وشاحنتين تحملان 44 بالتة بويات .

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