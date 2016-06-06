أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إغلاق معبر رفح بعد تشغيله لمدة 4 أيام

Google+ Print
إغلاق معبر رفح بعد تشغيله لمدة 4 أيام إغلاق معبر رفح بعد تشغيله لمدة 4 أيام
أغلق معبر رفح ابوابة مجددا بعد فترة تشغيل تواصلت لمدة 4 أيام، وقال مصدر مسئول فى المعبر لـ " اليوم السابع "، أنه تم تشغيل المعبر أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد، وتم اغلاق المعبر فى تمام الساعة 12 ليلة الاثنين لأجل غير مسمى بعد مرور المقرر سفرهم .

وأشار المصدر إلى أن المعبر شهد فى اليوم الأخير الأحد مرور 1321 مسافر وصل من بينهم إلى البلاد قادما من قطاع غزة 1101 مسافرا، وغادر إلى القطاع 220 مسافرا، كما شهد المعبرمرور 21 شاحنة محملة بالزلط، والبويات، والأخشاب وهى 16 شاحنة محملة " بالزلط الصغير" تحمل 1000 طن ، و3 شاحنات محملة بالخشب الكونتر بوزن 74 طن مختلفة الأطوال ، وشاحنتين تحملان 44 بالتة بويات .

موضوعات متعلقة..
>فتح معبر رفح بين وغزة أمام حركة مرور المسافرين

http://www.youm7.com/story/2016/6/5/فتح-معبر-رفح-بين-مصر-وغزة-أمام-حركة-مرور-المسافرين/2748996#
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر