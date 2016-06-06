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"تعليم كفر الشيخ": معرض لمنتجات التعليم الفنى بجودة عالية وأسعار مخفضة

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"تعليم كفر الشيخ": معرض لمنتجات التعليم الفنى بجودة عالية وأسعار مخفضة "تعليم كفر الشيخ": معرض لمنتجات التعليم الفنى بجودة عالية وأسعار مخفضة
قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه لها، إن اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفر الشيخ، وافق على إقامة معرض لبيع منتجات التربية والتعليم للجمهور.

وأضافت، أن الهدف من المعرض إعادة صياغة العمل بالتوجيهات الفنية والتعليم الفنى للاستثمار الأمثل للموارد، بما يحقق صالح الوطن ويتماشى مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتخفيض الأسعار، مؤكدة أن المديرية ستبدأ من صباح اليوم الاثنين فى الإعداد لإقامة المعرض بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

ووجهت وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ الدعوة إلى أهالى المحافظة للتوجه إلى المعرض لشراء احتياجاتهم من مواد غذائية تنتجها المدارس الزراعية ومنتجات التعليم الصناعى، منها الجبن بأنواعه، والألبان، والمربات، والمخللات والمشروبات والعصائر، وعسل النحل ،وأشجار الزينة، بالإضضافة إلى قسم للملابس الجاهزة، والموبيليا، والمراتب، والأبواب.

وقال السيد السنور مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، إن التعليمات صدرت للتعليم الزراعى و الصناعى لإعداد المعرض على أن تكون المنتجات فى جودة عالية وبسعر مناسب.

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