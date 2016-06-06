صراع الصفقات - نجم إشبيلية مطلوب في تشيلسي‎

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط إشبيلية الإسباني ستيفن نزونزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن المدير الفني الإيطالي لفريق تشيلسي أنطونيو كونتي معجب بقدرات لاعب الوسط الفرنسي ويسعى لضمه لصفوف تشيلسي لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

أضافت الصحيفة أن كونتي أبدى رغبة في التعاقد مع نزونزي الذي يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزي حيث لعب 6 مواسم في الدوري الإنجليزي مع أندية بلاكبرن روفرز وستوك سيتي.

ومن المتوقع أن تبلغ صفقة انتقال نزونزي إلى تشيلسي 27 مليون يورو وهذا المبلغ هو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الإسباني.

وكان نزونزي البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف إشبيلية بداية الموسم الماضي وتألق بشدة مع الفريق الأندلسي وساهم في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي.