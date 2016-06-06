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الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان..وغرفة عمليات لتلقى الشكاوى

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الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان..وغرفة عمليات لتلقى الشكاوى الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان..وغرفة عمليات لتلقى الشكاوى
رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات، لتلقى بلاغات المواطنين طوال الشهر الكريم وتذليل أى عقبات والعمل على حلها فورًا والاطمئنان على توافر كل السلع والخدمات.

وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تعليماته لقطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة، بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع وبالتنسيق بين كل القطاعات لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية اللازمة، وبكميات مناسبة خلال هذا الشهر المبارك، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة السلع الاستهلاكية المعروضة وضمان سلامتها صحيا وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر.

كما يتم إعداد خطة مرورية لتكثيف التواجد المرورى وتنظيم المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظة وضمان السيولة المرورية خلال ساعات الذروة.

بيان بأرقام تليفونات غرف الطوارئ لقطاعات الخدمات
>غرفة طوارئ المحافظة: 3335531 – 3333263
>مركز طنطا 3334909
>مركز المحلة 3333668
>مركز السنطة 5472777 – 5470555
>مركز زفتى 570499 – 5703455 – 5702472
>مركز بسيون 2730149
>مركز قطور 2760555
>غرفة طوارئ الصحة: 3334260- 3334755 / 123
>غرفة طوارئ : 3304948 – 3303771
>غرفة طوارئ الميـاه: 3334611
>غرفة طوارئ الصرف الصحي: 3332511
>غرفة طوارئ كهرباء أول: 3333977
>غرفة طوارئ كهرباء ثان: 3291622

بالصور.. "تنفيذى الغربية" يناقش استعدادات امتحانات الثانوية وطوارئ رمضان
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